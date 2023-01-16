Подмосковье 16 января 2023, 13:05 Подмосковье продолжит реализовывать дорожные карты по ЖКХ и транспорту — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев заявил, что Подмосковье продолжит реализовывать планы по ЖКХ и дорогам Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье реализует все поставленные задачи по ЖКХ, транспорту и другим вопросам. Об этом на заседании правительства заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Каждое время года приносит свои вызовы, сюрпризы, проверяет нас на прочность. Хочу отметить, что все дорожные карты, которые в этом году у нас есть и в части ЖКХ, и в части решения транспортных проблем, коллеги реализуют», — сказал глава региона.

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Губернатор выразил надежду, что работа органов власти Подмосковья положительно скажется на обращениях, которые жители направляют в ЦУР.

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За последнюю неделю Андрей Воробьев побывал в нескольких округах, где пообщался с жителями и узнал, какие проблемы их беспокоят. Так, он пообещал решить проблему с отоплением в Химках, помочь провести газ к дому жителя Павловского Посада и поддержал проект студентов об изготовлении печек для бойцов СВО.