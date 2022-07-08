Доходы округов Подмосковья превысили 94 миллиарда рублей за полгода

По итогам первого полугодия 2022 года доходы муниципальных образований Подмосковья выросли на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они составили 94,4 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 79,9 миллиарда рублей, рассказала глава Минэкономики области Наталия Масленкина. НДФЛ при этом составил 44,9 миллиарда рублей, налог по упрощенной системе налогообложения — 17,4 миллиарда рублей, а поступления по земельному налогу снизились на 1,5% до 12,5 миллиарда рублей.

Самые высокие показатели темпа роста отметили в Коломне, Орехово-Зуево, Рузе, Луховицах, Павловском Посаде, Черноголовке, Талдоме, Электрогорске, Пущине и Бронницах.

Ранее о росте доходов Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он отметил увеличения объема инвестиций в регион.