Подмосковье 09 июня 2023, 11:01 Доходы бюджета Подмосковья превысили 800 миллиардов рублей по итогам 2022 года Пресс-служба Мособлдумы

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Подмосковье сохранило стабильные позиции в экономике по итогам 2022 года. Это удалось добиться несмотря на введение санкций. Доходы бюджета превысили 800 миллиардов рублей.

Как рассказали в Министерстве экономики финансов Подмосковья, темп роста доходов бюджета сохранен на высоком уровне. Налоговые и неналоговые доходы выросли на 14% до 727 миллиардов рублей по сравнению с 2021-м годом. Наибольший объем занял налог на прибыль организаций — 261 миллиард рублей и налог на доходы физических лиц– 259 миллиардов рублей.

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Неналоговые доходы составили 37 миллиардов рублей и показали рост на 63% (14 миллиардов рублей). это связано с ростом доходов от использования государственного имущества и оказанием платных услуг и компенсации затрат государства.

«Доходы бюджета Московской области по итогам 2022 года составили 843 миллиардов рублей с ростом к 2021 году на 112 миллиардов рублей или на 15%, с превышением среднероссийской динамики (+12%). Темп роста доходов бюджета, в том числе собственных, сохранен на высоком уровне. Расходы исполнены в объеме 910 миллиардов рублей с ростом к предыдущему году на 28%. Бюджет исполнен с дефицитом в 67 миллиардов рублей», — отметила глава ведомства Наталия Масленкина.

Безвозмездные поступления в бюджет по итогам прошлого года составили 116 миллиардов рублей. Из федерального бюджета поступила миллиардов, в том числе 52 миллиардов рублей субсидий.

Расходы бюджета на реализацию 19 госпрограмм составили 897,3 миллиарда. это 96,8% от плановых показателей.

Госдолг Подмосковья по итогам 2021 года составил 289,9 миллиарда рублей. Его уровень к собственным доходом бюджета уменьшился на 1,9%. Это позволило области получить высокую рейтинговую оценку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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