Подмосковье 02 июня 2023, 16:21 Дневной стационар открылся в педиатрическом отделении в Черноголовке Пресс-служба Минздрава МО

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Дневной стационар педиатрического отделения открылся в филиале Ногинской больнице в Черноголовке. Там провели ремонт и установили новое оборудование.

«В дневном стационаре педиатрического отделения медицинскую помощь будет получать детское население Черноголовки, которое составляет более 4 тыс. человек. Открытие стационара позволит повысить качество и доступность оказываемой медицинской помощи», - рассказала она.

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Во время посещения поликлиники Светлана Стригункова осмотрела стационар больницы. Она ознакомилась с работы отделений реабилитации, которые были открыты в прошлом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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