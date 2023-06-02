02 июня 2023, 16:21
Дневной стационар открылся в педиатрическом отделении в Черноголовке
Дневной стационар педиатрического отделения открылся в филиале Ногинской больнице в Черноголовке. Там провели ремонт и установили новое оборудование.
«В дневном стационаре педиатрического отделения медицинскую помощь будет получать детское население Черноголовки, которое составляет более 4 тыс. человек. Открытие стационара позволит повысить качество и доступность оказываемой медицинской помощи», - рассказала она.
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Во время посещения поликлиники Светлана Стригункова осмотрела стационар больницы. Она ознакомилась с работы отделений реабилитации, которые были открыты в прошлом году.
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