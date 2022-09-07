Дмитрий Певцов выступит в 6 городах Подмосковья в сентябре | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 16:19 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:33) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Дмитрий Певцов выступит в 6 городах Подмосковья в сентябре

Читать 360tv в

Народный артист России Дмитрий Певцов выступит в шести городах Подмосковья в сентябре по проекту «Музыкальные шедевры советского кино». Об этом сообщили в Минкультуры региона.

Реклама

Концерты с участием Дмитрий Певцова пройдут в Подмосковье с 12 по 17 сентября. Программа «Музыкальные шедевры советского кино» впервые была представлена в Кремле в 2018 году, с тех пор она получила признание по всему миру. В августе артист побывал в Краснодарском крае и Крыму, а теперь порадует зрителей из Подмосковья.

Концерты пройдут на следующих площадках:

• 12 сентября — Орехово-Зуево ДК Текстильщиков;

• 13 сентября — Павловский Посад ДК «Павлово-Покровский»;

• 14 сентября — Мытищи ДК «Яуза»;

• 15 сентября — Дмитров ЦДК «Созвездие;

• 16 сентября — Раменское ДК «Сатурн»;

• 17 сентября — Электросталь ДК имени К. Маркса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на фестивале искусств «Город А» в Красногорске. На нем собрались свыше 40 тысяч гостей.

0 0 0 0 0 0