Подмосковье 06 июня 2023, 09:42 Дмитрий Хохлов откроет футбольный фестиваль в Чехове 10 июня Пресс-служба ФК «Динамо»

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Знаменитый футболист и тренер Дмитрий Хохлов откроет футбольный фестиваль в Чехове в канун Дня России. Мероприятие пройдет на стадионе «Химик» 10 июня.

Как рассказали в Минспорте, гости фестиваля смогут пообщаться с легендарным спортсменом, который выступал за ведущие российские и европейские футбольные клубы, и получить автограф.

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Участниками мероприятия станут восемь футбольных команд и спортсменов 2012 года рождения из Чехова, Москвы, Тулы и Калуги. Лучшая команда получит кубок победителя.

Кроме турнира в рамках фестиваля пройдут выступления творческих коллективов, аквагрим для детей, мастер-классы и живая музыка, а также организуют точки общественного питания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий.Он отметил, что летом запрос на различные соревнования увеличивается за счет ушедших на каникулы школьников.

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