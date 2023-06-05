Подмосковье 05 июня 2023, 12:45 Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей

Читать 360tv в

Жители Московской области всегда были неравнодушны к спорту особенно на свежем воздухе. Летом запрос на различные соревнования увеличивается за счет ушедших на каникулы школьников. Поэтому решению этого вопроса необходимо уделить особое внимание. Об этом в ходе совещания с правительством Московской области заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Подмосковье — регион спортивный, большое количество семей, молодежи, старшего поколения проводят свободное время на воздухе. Для нас очень важно, особенно в летние каникулы, уделять внимание всему, что важно для детей, подростков и взрослых. Это спортивные соревнования, мероприятия. Мы видим большой интерес на это», — заявил губернатор Московской области.

Реклама

Организация соревнований невозможна без развития спортивной инфраструктуры. Для решения этого вопроса Московская область привлекает не только средства из бюджетов всех уровней, но также инвесторов из частного бизнеса, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что благодаря неравнодушным предпринимателям развитие спортивной инфраструктуры в Подмосковье продолжается ускоренными темпами.