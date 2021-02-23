Дом офицеров в Краснознаменске вновь открыли после капитального ремонта. Его не обновляли с первых дней работы в далеком 1982 году. Но теперь здесь разместили местное отделение «Юнармии», клуб проекта «Активное долголетие» и музей истории Космических войск.

С обновлением облика учреждения и Днем защитника Отечества жителей поздравили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и певец Денис Майданов, выступивший в актовом зале на 500 мест.

Я хочу поблагодарить наших офицеров за высокие показатели, достойное служение. Хочу сказать слова благодарности всем, кто вас поддерживает. Жен, которые обеспечивают тыл. От всей души желаю вам здоровья и успехов в службе, чтобы всегда был мир, дома вас ждали, а дети, которых вы воспитываете, радовали и брали с вас пример Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья пожелал военнослужащим здоровья, успехов и благополучия в семьях. Денис Майданов исполнил композиции перед офицерами, ветеранами, юнармейцами.

«Всем очевидно, что наш мир сегодня наполнен очень многими событиями. И добрая сила всегда имеет определяющее значение для победы, успеха и устойчивости стран», — добавил Воробьев.

Дом офицеров передали из собственности Министерства обороны в муниципальную весной 2013 года. Тогда здесь стали проводить программы в сферах культуры и искусства, а теперь завершили большой ремонт.

В обновленном здании разместились кружки, секции, различные творческие студии. Всего здесь появилось уже свыше 20 клубных объединений.

Теперь в Доме офицеров начнут проводить спектакли, концерты, фестивали, конкурсы и выставки. Жители смогут посещать здесь танцевальные и музыкальные встречи, карнавалы и дискотеки.

Отделение «Юнармии»

Глава региона встретился с юнармейцами. Воробьев подчеркнул, что патриотическое воспитание всегда будет востребованным.

В жизни много соблазнов, особенно в XXI веке. Открытое информационное пространство, и в этом можно заблудиться. Наша задача сделать так, чтобы мы с вами не заблудились, а нашли правильный и верный путь Андрей Воробьев.

В новых стенах знакового учреждения у юнармейцев появились 3D-принтер, настольные и видеоигры, конструкторы.

Музеи космоса и военного костюма

Экспозиции об освоении космоса и об истории Краснознаменска также разместили в учреждении. Андрей Воробьев пообщался с офицерами, проходящими службу в военной части на территории города. Здесь располагается 15-я армия Воздушно-космических сил особого назначения.

Я хотел бы сказать вам слова благодарности за вашу службу — добросовестную и честную. Вы представляете войска, которыми мы гордимся. Это наше достояние Андрей Воробьев.

Командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения Андрей Вышинский поблагодарил губернатора за поддержку.

«Разрешите сказать слова благодарности вам за постоянное внимание и заботу к военнослужащим и семьям. За экономическую поддержку Краснознаменска», — сказал он.

Есть в культурном центре и интерактивный стол с викториной про космос, историю Краснознаменска. Вместе с тем посетители смогут найти музей русского военного костюма.

«Активное долголетие» для пожилых

Напротив отделения «Юнармии» располагается клуб «Активного долголетия». Здесь, в одном большом помещении, теперь смогут проводить занятия по танцам, игры в шахматы и многие другие программы для пенсионеров.

Источник фото: телеканал «360»

По решению губернатора региона проект «Активное долголетие» запустили в Подмосковье осенью 2019 года. Его задумали именно для жителей области старше 55 лет.