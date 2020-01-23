Дизайнер из Коломны отправится в Канны. Она представит коллекцию свадебных платьев

Подмосковный дизайнер представит коллекцию в Каннах. Сейчас девушка шьет свадебные платья для шоу кинофестиваля.

Анну Воронкову, жительницу Коломны, нашел в Instagram продюсер недели моды в Каннах. Итог: приглашение на показ. И ничего удивительного в этом нет. На одно платье девушка тратит около 100 часов работы. Платья Анны Воронковой часто ездят за рубеж: на Мальдивы, в Доминикану, Австрию, Венецию. Многие платья девушка шьет своими руками.

Источник фото: телеканал «360»

«Там ручная работа ценится гораздо выше. Здесь, в России, то ли менталитет такой, то ли что, — не особо много ценителей этого вида искусства. Опять же в России очень много развелось в последнее время дизайнеров. Не имея высшего образования, они называют себя дизайнерами. Я учусь до сих пор, я прохожу разные курсы, повышение квалификации, осваиваю новые техники», — рассказала Анна Воронкова.

И ведь это была ее мечта с детства. Дизайнер призналась: шить начала в семь лет. Создавала одежду для кукол, а потом уже для себя.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас у Анны Воронковой новая мечта. «Слышали, возможно, про синдикат моды? Это синдикат, куда входят известные кутюрье. Dolce & Gabbana, Chanel. Ну, то есть все эти гиганты. Поэтому сейчас новая мечта, новая цель — хочу туда. Очень, конечно, амбициозно это все звучит. Но потенциал есть и я могу», — поделилась она.

Ну а пока дизайнера ждет подготовка к Каннскому кинофестивалю. Впереди еще много работы.