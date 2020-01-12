Люксовые наряды из ягод и овощей. Дизайнеры из Подмосковья создали сумочку для Кейт Миддлтон

Дизайнеры из подмосковного Раменского вдохновились яблочной сумкой герцогини Кембриджской и создали наряд из лука и ягод.

Сумка герцогини Кейт Миддлтон из яблочной кожуры вдохновила подмосковных дизайнеров на создание необычных нарядов. Теперь в швейной студии Раменского создают сумки и платья из ягод и овощей.

«Были разные варианты. Вариант с луком-пореем, вариант с капустой: светло-зеленой и фиолетовой. Капуста „ложится“ хуже всего», — рассказала Наталья Верба, художник.

С кочанами модная история так и не сложилась. Под швейные машинки пускают только лук. Скупили уже четыре килограмма.

Источник фото: телеканал «360»

«Это очень удобно, потому что он не ломается. Немножко сложно бывает, на мелких, но пришивается легко», — сказала Мария Семененко-Кукушкина, дизайнер одежды.

Экосумка герцогини Кембриджской стоит 240 евро, то есть 16 тысяч рублей. Аксессуар французского бренда — подарок герцогине на 38-летие от организации по защите животных PETA. Чтобы королевская семья и ее поклонники уделяли еще больше внимания заботе об экологии. Задача областных дизайнеров — показать, что подмосковный урожай тоже достоин мира высокой моды.

Источник фото: телеканал «360»

«Он не из переработанных материалов, но здесь используется только натуральное. Мешковина, джут, клубника из Подмосковья и картон. Делается минут за сорок. 600 рублей клубника, 50 — материал. Получается, это выгодное вложение, если на приеме будет скучно и голодно… или надо будет завязать знакомство, то всегда можете угостить», — сказала Наталья Верба, художник.

Источник фото: телеканал «360»

Создание аксессуаров из фруктов — не новинка в модной индустрии. Для них уже и название придумали «веганские» аксессуары. Шведы делают сумки класса люкс из яблочного жмыха. Материал из затвердевшего слоя яблочных отходов получается носким и почти не отличим от натуральной кожи на ощупь. Волокна бананов после правильной обработки тоже становятся кожзамом, как и листья ананасовых деревьев. Из последних за рубежом шьют кроссовки за 18 тысяч рублей. А наши — пускают в ход и листья цветов.

Источник фото: телеканал «360»

«Это вариант вечернего платья. Подразумевается такой клатч из цветов. Это совершенно бросовый материал. Всегда в подмосковных магазинах бывает, обрабатывают букеты, листочки и бутончики отламываются из этого можно сделать такую красоту», — сказала Людмила Матвеева, дизайнер одежды.

Когда в России дело дойдет до переработки растительных материалов в ткань — загадывать рано. Но уже понятно, что фантазия у наших мастеров безгранична.

Говорят, Кейт Миддлтон — сладкоежка, возможно, сумка понравилась бы и ей. Но уже решено: наряд поместят на хранение в холодильную камеру, чтобы продлить срок годности, и выставят на аукцион для поиска подмосковной хозяйки.