Жан-Поль Готье объявил о последнем модном показе

Французский модельер Жан-Поль Готье на следующей неделе поведет свой последний модный показ. После этого он займется новым проектом, заявил кутюрье в соцсетях.

Шоу пройдет 22 января в парижском театре Шатле. Оно будет посвящено 50-летию карьеры в модном бизнесе.

«Будет большая вечеринка, много моих друзей, и мы будем веселиться допоздна», — рассказал он в коротком видео.

По словам Готье, его карьера в сфере высокой моды продолжится. Он разрабатывает «новый концепт», о котором расскажет в ближайшее время.

Жан-Полю Готье 67 лет. Он начинал карьеру в доме моды Пьера Кардена, в середине 1970-х создал первую собственную коллекцию, в 1982-м основал собственный модный дом. Он создавал сценические образы многих музыкантов, среди которых Мадонна, Мэрилин Мэнсон, Милен Фармер, победители Евровидения Дана Интернешнл и Кончита Вурст.

Готье — открытый гей. Его спутником долгое время был школьный товарищ Франсис Менюж. В 1990 году Менюж умер от СПИДа.