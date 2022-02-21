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    21 февраля 2022, 15:07

    Дистанционные больничные будут выдавать в Подмосковье до 15 марта

    Глава Минздрава Подмосковья Сапанюк: больничные дистанционно будут выдавать до 15 марта

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Меньше чем за месяц в Московской области врачи дистанционно оформили 35 тысяч больничных листов. Такая мера будет действовать до 15 марта. Об этом сообщил глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк на совещании регионального правительства.

    Дистанционные больничные будут выдавать в Подмосковье до 15 марта

    «С 6 февраля мы начали дистанционное оформление больничных листов. За это время мы оформили таким образом около 35 тысяч больничных. И такая форма продлится до 15 марта», — сказал он.

    Глава Минздрава добавил, что обращения граждан, связанные с оказанием амбулаторной помощи в период пятой волны, сократились в три раза. В том числе речь идет об обращениях по поводу вызова врача на дом.

    «И поэтому с сегодняшнего дня мы открываем, во-первых, самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляем профилактические осмотры и диспансеризацию населения, возобновляем работу всех профилей дневных стационаров», — добавил Сапанюк.

    Воробьев попросил коллегу внедрять эффективные решения.

    «Я прошу вас, все самое умное внедряйте, пожалуйста, чтобы мы видели большую удовлетворенность здравом», — сказал губернатор.

    Он попросил передать добрые пожелания врачам.

    «И очень надеюсь, что эта программа нашей заботы о педиатрах и терапевтах, которую мы сейчас реализуем, тоже даст свой эффект», — добавил глава региона.

    Также он отметил, что хорошо работает кампания «Приведи друга».