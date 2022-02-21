Дистанционные больничные будут выдавать в Подмосковье до 15 марта

Меньше чем за месяц в Московской области врачи дистанционно оформили 35 тысяч больничных листов. Такая мера будет действовать до 15 марта. Об этом сообщил глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк на совещании регионального правительства.

«С 6 февраля мы начали дистанционное оформление больничных листов. За это время мы оформили таким образом около 35 тысяч больничных. И такая форма продлится до 15 марта», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что обращения граждан, связанные с оказанием амбулаторной помощи в период пятой волны, сократились в три раза. В том числе речь идет об обращениях по поводу вызова врача на дом.

«И поэтому с сегодняшнего дня мы открываем, во-первых, самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляем профилактические осмотры и диспансеризацию населения, возобновляем работу всех профилей дневных стационаров», — добавил Сапанюк.

Воробьев попросил коллегу внедрять эффективные решения.

«Я прошу вас, все самое умное внедряйте, пожалуйста, чтобы мы видели большую удовлетворенность здравом», — сказал губернатор.

Он попросил передать добрые пожелания врачам.

«И очень надеюсь, что эта программа нашей заботы о педиатрах и терапевтах, которую мы сейчас реализуем, тоже даст свой эффект», — добавил глава региона.

Также он отметил, что хорошо работает кампания «Приведи друга».