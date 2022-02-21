Поликлиники Подмосковья вернулись к плановому режиму работы

С 21 февраля поликлиники Московской области вернулись к плановому режиму работы. Об этом глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк доложил губернатору Андрею Воробьеву на совещании регионального правительства.

«С сегодняшнего дня мы открываем, во-первых, самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляем профилактические осмотры и диспансеризацию населения, возобновляем работу всех профилей дневных стационаров», — сказал он.

Сапанюк попросил глав городских округов проинформировать жителей о возврате амбулаторной службы к обычному режиму работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что во время увеличения заболеваемости в регионе в том числе из-за штамма коронавируса «омикрон» поликлиники работали без выходных.

«Сейчас такой необходимости нет, но есть необходимость все делать комфортно для жителей, поэтому прошу эту тему сопровождать», — подчеркнул Воробьев.

Также он в очередной раз поблагодарил врачей за работу.

За последние сутки в России выявили 152 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, это меньше, чем на прошлой неделе. В Московской области 2906 заболевших, заявили в оперштабе.