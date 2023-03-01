Подмосковье 01 марта 2023, 16:50 Диспетчеры горячей линии оформили свыше 22 тысяч ДТП без пострадавших в Подмосковье с начала года

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Служба помощи при ДТП оформила 22,7 тысяч аварий без пострадавших в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

По словам главы министерства Алексея Гержика, участникам аварий провели консультации и оказали информационную поддержку.

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«Отмечу, что благодаря работе „Службы помощи“ время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с 3 часов до 40 минут, что значительно снижает риски возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии», — добавил он.

Всего в области работают 14 стационарных центров службы помощи. На «горячей линии» операторы оказывают помощь круглосуточно.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших советуют обратиться по номеру «112», покинуть автомобиль, оформить Европротокол и убрать машину с дороги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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