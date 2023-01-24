Подмосковье 24 января 2023, 16:12 Дискотеки и концерты в честь Дня студента пройдут в 60 парках Подмосковья

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День студента отметят в Подмосковье 25 января. В этот день пройдут мероприятия в 60 парках региона. Гости смогут посетить концерты, флешмобы, дискотеки, экскурсии, квизы и многое другое.

Как сообщили в региональном Минкультуры, в парке усадьбы Кривякино состоится экскурсия «Зима в усадьбе». Для гостей откроют бесплатную выставку «Литературное зеркало Воскресенска», организуют фотозону и чаепитие.

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Квиз «Счастливый билет» пройдет в парке «Елочки» в Домодедове. Участников ждет развлекательная программа и призы.

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Несколько мероприятий состоится на катке «Снеговик» в Дубне., а также в парке «Сестрорецкий» в Клину. Также праздничные зоны откроют в Наташинском парке в Люберцах, парке Малевича в Одинцове, парке имени Талалихина в Подольске и других. Гостей также пригласили дискотеки на катках проведут в Орехово-Зуеве, Можайске, Талдоме и других округах Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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