Умные и инициативные. Директоров парков в Подмосковье поблагодарили за помощь с развитием мест отдыха

Директора парков — те, кто выбрал целью делать места отдыха лучше и комфортнее. От их работы зависит многое, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто вносит свою лепту в развитие природных уголков, и подчеркнул, что перед регионом стоит амбициозная задача — преобразить все лесопарки, в которых еще нет современной инфраструктуры.

Источник фото: телеканал «360»

Об этом губернатор рассказал на Форуме директоров парков Подмосковья. Там встретились 250 участников. Глава региона поприветствовал гостей и напомнил, как важна их работа.

Мы видим большой эффект от вашей работы. Парки Подмосковья активно формируются и наполняются событиями. Самое главное — мы приступили к очень амбициозной задаче, и ее смысл заключается в том, что в лесах — очень прекрасных, но неприглядных, где дикарями отдыхали, — будет уже совершенно иначе Андрей Воробьев.

Речь идет о программе по благоустройству 50 лесопарков. По словам Воробьева, ключевая задача — сделать так, чтобы люди, приходя отдыхать, получали удовольствие и видели развитую инфраструктуру.

«Если в каждом из 200 человек, которые присутствуют здесь, и я начинаю с себя, будет энергия, она позволит нам воплотить то, что мы хотим», — объяснил глава Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев уточнил, что важна каждая мелочь: удобные туалеты, раковины для мытья рук, пункты проката лыж и велосипедов, кафе и рестораны. При этом, по словам губернатора, каждый, кто видит эту культуру, тоже по-другому начинает воспринимать отдых и стремится не мусорить.

Инициативность — залог развития

«Вы ключевое и важное звено, как и педиатры, терапевты или водители. Люди, работающие с большим количеством наших жителей. И ключевая цель форума — чтобы мы с вами говорили на одном языке», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что директора и руководители общественных советов парков делают большую работу.

Без вас нам никак. И если вы будете сильными, умными, инициативными — супер. Тогда наше Подмосковье будет и дальше восприниматься положительно. Если мы будем делать это левой рукой или ногой, ничего хорошего не будет Андрей Воробьев.

Форум директоров парков Подмосковья открыли в областном Доме правительства. В его программу включили тематические сессии о развитии сервиса и бизнеса, событийном наполнении и не только.