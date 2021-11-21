В Московской области продолжатся активное благоустройство территорий. За 2022–2023 годы в регионе проведут работы по благоустройству в 15 лесопарках и 1300 дворах. Подмосковье вкладывает в это большие средства, чтобы обеспечить комфорт жителей.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на «России 24».

«Для нас благоустройство — это, пожалуй, самое востребованное в городах направление. Мы инвестируем туда большие деньги, и дальше больше будем вкладывать, чтобы в каждом городе были парки», — отметил глава региона.

При этом каждый городской парк станет площадкой для традиционного регионального фестиваля «Зима в Подмосковье». Уже сейчас в округах начали заливать катки и готовить праздничное оформление.

«Каждый глава готовит свою программу. Это ледовый каток, массовые катания или какие-то анимационные мероприятия. Все то, что создает настроение. Потому что огромное количество людей живет в Подмосковье и еще больше — приезжает в Подмосковье на новогодние каникулы», — уточнил Андрей Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев открыл новый памятник композитору Петру Чайковскому. Его установили в одноименной детской школе искусств в Клину. Губернатор региона рассказал о благоустройстве школы и грантах для одаренных учеников.