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    17 сентября 2020, 16:21

    Директорам сельских школ Подмосковья и их заместителям компенсируют затраты на ЖКХ

    Анастасия Аброськина

    Новую льготу начнут получать директора сельских школ Подмосковья и их заместители. Им компенсируют 100% расходов на оплату коммунальных услуг. Закон приняли на 124-м заседании Московской областной думы.
    Директорам сельских школ Подмосковья и их заместителям компенсируют затраты на ЖКХ

    Такую льготу уже получали педагоги, решившие работать в селах Подмосковья. Однако категорию сотрудников, которым положена компенсация расходов, расширили. Это прописали в законе.

    Теперь учителям, директорам и их заместителям, работающим в малых населенных пунктах, возместят затраты на электричество, отопление, капитальный ремонт.

    Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, «предложение неоднократно звучало в обращениях и наказах к депутатам».

    Сегодня в селах региона работают около десяти тысяч учителей. Подмосковное правительство поддерживает их и по программе «Земский учитель».

    Она помогает привлекать квалифицированных специалистов в села. Каждый участник программы «Земский учитель» получает по одному миллиону рублей. Ее запустили в Подмосковье с 2020 года.

    Новости SMI.FM