Директорам сельских школ Подмосковья и их заместителям компенсируют затраты на ЖКХ

Такую льготу уже получали педагоги, решившие работать в селах Подмосковья. Однако категорию сотрудников, которым положена компенсация расходов, расширили. Это прописали в законе.

Теперь учителям, директорам и их заместителям, работающим в малых населенных пунктах, возместят затраты на электричество, отопление, капитальный ремонт.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, «предложение неоднократно звучало в обращениях и наказах к депутатам».

Сегодня в селах региона работают около десяти тысяч учителей. Подмосковное правительство поддерживает их и по программе «Земский учитель».

Она помогает привлекать квалифицированных специалистов в села. Каждый участник программы «Земский учитель» получает по одному миллиону рублей. Ее запустили в Подмосковье с 2020 года.