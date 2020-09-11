Директорам сельских школ Подмосковья дадут льготу на оплату коммуналки

Директора сельских школ Подмосковья смогут получать льготу на оплату коммунальных услуг. Она уже действует для педагогов в малонаселенных пунктах. Им полагается стопроцентная компенсация платежей за жилье, включая расходы на электричество, отопление и капитальный ремонт.

Сначала льготу получали педагоги, решившие работать в селах Подмосковья и поселках городского типа. В качестве поддержки им на 100% компенсировали платежи за жилье.

Теперь список получателей льготы на оплату ЖКХ расширили. В Мособлдуме предложили дополнить его директорами школ и их заместителями.

К получателям этого вида поддержки будут отнесены руководители и их заместители, которые работают в сельских населенных пунктах пресс-служба Мособлдумы.

Сообщается, что законопроект рассмотрел комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики.

Сегодня в селах региона работают около десяти тысяч учителей. Подмосковное правительство поддерживает их и по программе «Земский учитель».

Она помогает привлекать квалифицированных специалистов в села. Каждый участник программы «Земский учитель» получает по одному миллиону рублей. Ее запустили в Подмосковье с 2020 года.