Подмосковье 06 июля 2023, 10:24 Девушку в состоянии комы после 40 пачек парацетамола спасли в больнице в Химках

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Девушка возрасте 16 лет поступила в больницу в Химках в состоянии комы. Выяснилось, что ранее она выпила 40 пачек таблеток парацетамола.

Врачи выявили у пациентки поражение печени и почек. Это могло привести к отказу органов и смерти. По словам педиатра Элины Макаровой, девушке провели гемофильтрацию и плазмаферез — процедуры по очищению крови.

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«Благодаря проведенному лечению организм подростка начал восстанавливаться, девушка вышла из комы, в которой провела 10 дней. Процедуры дали положительную динамику, на фоне которой подростка перевели в педиатрическое отделение на дальнейшее лечение», — сказала она.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Ей рекомендовали пройти курс лечения у психотерапевта.

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