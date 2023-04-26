Подмосковье 26 апреля 2023, 11:16 Девушку с ишемическим инсультом спасли в Подмосковье фото — Н. Надточая

Читать 360tv в

Жительница Видного готовится к выписке после пережитого в 18 лет инсульта. Врачи провели ей операцию в сосудистом центре больницы Домодедова. Они удалили ей тромб левой позвоночной артерии.

Спасти девушку помог ее питомец — когда девушка почувствовала недомогание, она прилегла отдохнуть, но собака не дала ей заснуть, благодаря чему она успела вызвать скорую.

Реклама

«Я проснулась от того, что моя собака начала громко лаять, будить меня. Я его попыталась успокоить, и в тот момент поняла, что мне нехорошо. Кружилась голова, меня тошнило. Я позвонила маме, она и вызвала бригаду скорой помощи», — рассказала девушка.

В больнице у пациентки начались нарушения речи и паралич левой стороны тела. Врачи провели ей операцию и удалили тромб размером четыре миллиметра. Сейчас она находится на пути к выздоровлениюуже готовится к выписке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».