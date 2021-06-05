Выплату к учебному году в 10 тысяч рублей получат более 20 миллионов школьников

Более 20 миллионов школьников получат к учебному году выплату в 10 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, написал ТАСС.

«По решению президента на детей школьного вопроса к началу учебного года будет выплачено по 10 тысяч рублей», — заявил он.

Выплаты получат учащиеся, которым до 1 сентября исполнилось шесть лет и которые до момента выхода указа не достигли 18 лет. Причем денежное пособие распространится и на детей-инвалидов старше 18 лет, поскольку они учатся в школах дольше обычного.

В Минтруде ранее рассказали, что заявления на единовременную выплату на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля, чтобы родители успели подготовить их к учебному процессу. Деньги поступят на счета родителей автоматически. Произойдет это не позднее 17 августа.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил ряд мер поддержки для семей с детьми. В частности, с 1 июля начнутся выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. В среднем они будут получать 5650 рублей в месяц. Также выплаты распространяются на беременных в трудной материальной ситуации. Средний размер таких выплат — 6350 рублей в месяц. Деньги будут перечислять будущим матерям после шестой недели беременности.