Девять новых окон МФЦ заработают в Подмосковье до конца года

Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе МФЦ. Одно из окон появится в Лобне. Оно станет доступным жителям в доме №5 на улице Ленина.

Пять новых окон откроют в Ленинском округе. Воспользоваться ими удастся в доме №22 микрорайона Бутово Парк.

Кроме того, еще три окна заработают в Балашихе. Они появятся в Западной коммунальной зоне.

Коллективы многофункциональных центров Подмосковья 12 сентября отметили свой профессиональный праздник. Накануне губернатор Андрей Воробьев вручил почетные грамоты лучшим сотрудникам. Их передали директорам 14 офисов.

Среди них Московский областной МФЦ и учреждения Балашихи, Красногорска, Серебряных Прудов, Долгопрудного, Богородского округа, Зарайска, Можайска, Королева, Домодедова, Егорьевска, Каширы и Чехова.