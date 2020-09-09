Сотрудников первого МФЦ Балашихи наградили в честь его 11-летия
Затем во вторую субботу сентября в Подмосковье стали отмечать их профессиональный праздник. Об этом напомнил заместитель главы округа Алексей Ковязин.
Многофункциональный центр у нас открылся 11 лет назад. И в прошлом году ввели праздник — День работника МФЦ Московской областиАлексей Ковязин.
Он вручил сотрудникам благодарственные письма и грамоты от главы округа Сергея Юрова. И если 11 лет назад офис был первым, то сегодня таких в Балашихе уже десять.
Жители получают около 350 услуг. В центрах работают порядка 325 человек.
Сегодня мы чествовали наших сотрудников, вручали награды. Я всех поздравляю, желаю здоровья, сил и успехов в работеАлексей Ковязин.
Директор МФЦ Наталья Ломакина рассказала, что сотрудникам передали и награду от министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.