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    09 сентября 2020, 18:52

    Сотрудников первого МФЦ Балашихи наградили в честь его 11-летия

    Анастасия Аброськина

    Сотрудников многофункционального центра Балашихи поздравили с 11-летием офиса. Их наградили грамотами главы городского округа Сергея Юрова. Именно здесь в 2009 году открыли первое в регионе такое учреждение.
    Сотрудников первого МФЦ Балашихи наградили в честь его 11-летия | Изображение 1

    Затем во вторую субботу сентября в Подмосковье стали отмечать их профессиональный праздник. Об этом напомнил заместитель главы округа Алексей Ковязин.

    Многофункциональный центр у нас открылся 11 лет назад. И в прошлом году ввели праздник — День работника МФЦ Московской области

    Алексей Ковязин.

    Он вручил сотрудникам благодарственные письма и грамоты от главы округа Сергея Юрова. И если 11 лет назад офис был первым, то сегодня таких в Балашихе уже десять.

    Жители получают около 350 услуг. В центрах работают порядка 325 человек.

    Сотрудников первого МФЦ Балашихи наградили в честь его 11-летия | Изображение 2

    Сегодня мы чествовали наших сотрудников, вручали награды. Я всех поздравляю, желаю здоровья, сил и успехов в работе

    Алексей Ковязин.

    Директор МФЦ Наталья Ломакина рассказала, что сотрудникам передали и награду от министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.

    Новости SMI.FM