Сотрудников первого МФЦ Балашихи наградили в честь его 11-летия

Сотрудников многофункционального центра Балашихи поздравили с 11-летием офиса. Их наградили грамотами главы городского округа Сергея Юрова. Именно здесь в 2009 году открыли первое в регионе такое учреждение.

Затем во вторую субботу сентября в Подмосковье стали отмечать их профессиональный праздник. Об этом напомнил заместитель главы округа Алексей Ковязин.

Многофункциональный центр у нас открылся 11 лет назад. И в прошлом году ввели праздник — День работника МФЦ Московской области Алексей Ковязин.

Он вручил сотрудникам благодарственные письма и грамоты от главы округа Сергея Юрова. И если 11 лет назад офис был первым, то сегодня таких в Балашихе уже десять.

Жители получают около 350 услуг. В центрах работают порядка 325 человек.

Сегодня мы чествовали наших сотрудников, вручали награды. Я всех поздравляю, желаю здоровья, сил и успехов в работе Алексей Ковязин.

Директор МФЦ Наталья Ломакина рассказала, что сотрудникам передали и награду от министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Максима Рымара.