01 марта 2023, 10:12
Детскую поликлинику открыли в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном
Детскую поликлинику на 95 посещений в смену открыли в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном. Ее построили за счет внебюджетных средств и позже передадут в муниципальную собственность.
Поликлиника открылась на Парковой улице, ее площадь составила 516 квадратных метров. В ней разместили кабинеты ортопеда, отоларинголога, офтальмолога, ЭКГ, а также прививочную и другие помещения. Один из блоков будет предназначен для отделения педиатрии.
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Глава Минжилполитики Подмосковья Инна Федотова добавила, что инфраструктуру ЖК активно развивают. В будущем там также построят взрослую поликлинику, еще два детских сада и корпус школы № 7.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Там откроют детские сады, школу и поликлинику.
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