Подмосковье 24 ноября 2022, 12:45 Детскую поликлинику на улице Мира в Чехове построят к 2025 году

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Чехов получил в собственность участок площадью три гектара для строительства детской поликлиники на улице Мира. Ее планируют открыть в 2025 году, рассказали в Минимуществе Подмосковья.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что поликлиника сможет принимать 500 пациентов в смену. Ее построят по нацпроекту «Здравоохранение». Вместе с переданным ранее участком площадь объекта превышает девять тысяч квадратных метров.

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Сейчас в Чехове работают две детские поликлиники, но из-за их небольшой площади было невозможно создать комфортные условия для пациентов и медиков. В новом учреждении откроют кабинеты педиатра, врачей узких специальностей, вакцинопрофилактики, диагностики и реабилитации, а также комнаты для кормления детей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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