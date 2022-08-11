Детскую поликлинику и стационар на улице Ленина отремонтируют в Реутове осенью

Ремонт объектов здравоохранения продолжают в Реутове. Уже этой осенью там преобразятся детская поликлиника № 2 и стационарный корпус с хирургическим и терапевтическим отделениями. На это выделили около 100 миллионов рублей.

Главный врач Реутовской ЦГКБ Александр Алексеев рассказал, что ремонт детской поликлиники позволит расширить ее мощности и сделать медицинскую помощь доступнее для юных жителей округа.

«Благодаря ремонту, в поликлинике планируется открыть дополнительные кабинеты медицинских социалистов и клинико-диагностическое отделение», — рассказал он.

Ремонт также проводят в стационарном корпусе на улице Ленина. Там обновят кровлю, фасад и заменят окна. Оба объекта планируют преобразить до конца сентября.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте в 39 медицинских организациях Подмосковья. Работы должны завершить в этом году.