Подмосковье 09 февраля 2023, 11:52 Детский сад в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе поставили на кадастр

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Детский сад на 120 мест поставили на кадастр в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. Его построила компания «ПИК» за счет внебюджетных средств. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Детский сад находится на Реутовской улице. Его площадь составила 1,8 тысяч квадратных метров. В здании создали пять групповых комнат со спальнями, раздевалками и игровыми, а также буфеты и санузлы. Кроме того, в учреждении обустроили спортивный, актовый и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога.

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Работы проводили в рамках договора о комплексном развитии территорий.

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