09 февраля 2023, 11:52
Детский сад в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе поставили на кадастр
Детский сад на 120 мест поставили на кадастр в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе. Его построила компания «ПИК» за счет внебюджетных средств. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
Детский сад находится на Реутовской улице. Его площадь составила 1,8 тысяч квадратных метров. В здании создали пять групповых комнат со спальнями, раздевалками и игровыми, а также буфеты и санузлы. Кроме того, в учреждении обустроили спортивный, актовый и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога.
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Работы проводили в рамках договора о комплексном развитии территорий.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в Люберцах. Он рассказал, что к 1 сентября там откроют современную школу с пятью спортивными залами.
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