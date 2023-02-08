Важное 08 февраля 2023, 16:33 Андрей Воробьев: современную школу с пятью спортивными залами откроют в Люберцах к 1 сентября Автор фото: Константин Семенец

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Новую школу для 825 учеников откроют в Люберцах к сентябрю. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что она будет современной и просторной — с пятью спортивными залами, музеем, стадионом. Ее построят на месте снесенного в 2019 году аварийного учреждения.

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«По итогам переписи мы видим, что каждый год прирастаем: 10 лет назад в Люберцах было 257 тысяч человек, сейчас — уже 350 тысяч. У нас большая программа, очень большой запрос на школы, и мы их строим. И там, где открываем, все выдыхают», — отметил Андрей Воробьев.

Проект спортивного зала в новой школе

По его словам, недопустимо, чтобы развитие социальных объектов отставало от строительства домов. Эти направления необходимо реализовать одновременно, чтобы жители, заселившись в новый ЖК, не ждали школу три года.

Эта школа у нас откроется 1 сентября. Здесь все будет современное, красивое. Андрей Воробьев

Проект учебного класса в новой школе

Внутри новой школы обустроят актовый и пять спортивных залов, включая тренажерный и хореографический.

Откроют музей, библиотеку, медицинский блок и современное спортивное ядро со стадионом, которым в определенные часы смогут пользоваться и другие жители строящегося микрорайона. Это около трех тысяч человек.

Образовательный центр возводят на месте школы № 13, снесенной в 2019 году, — она была в аварийном состоянии. Всех педагогов и учеников перевели в школу № 11 на время строительства.

Вместе с тем до конца года в Люберцах откроют два детских сада, отремонтируют гимназию № 46 и школу № 52 в Малаховке.

Проект новой школы на 825 мест в Люберцах

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