Подмосковье 05 декабря 2022, 10:18 Детский сад в ЖК «Большое Путилково» достроили в Красногорске

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Детский сад в жилом комплексе «Большое Путилково» в Красногорске достроили. В нем смогут заниматься 250 детей. Застройщик ГК «Самолет» получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Детский сад построили за счет внебюджетных средств, рассказали в ведомстве. Внутри обустроили игровые и кружковые комнаты, медицинский и процедурный кабинеты, спортивный и музыкальный залы, пищеблок и зону ожидания для родителей. На территории провели благоустройство и установили спортивную площадку и игровую зону.

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Глава Минжилполитики Инна Федотова рассказала, что «Большое Путилково» строится хорошими темпами — на территории уже открыли детский сад на 250 мест, школу для 1250 детей, а также продолжают строительство еще одного дошкольного учреждения.

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«Всего в ЖК „Большое Путилково“ планируется возвести 10 детских садов на 2500 мест, четыре школы на 5000 мест, поликлинику на 660 посещений в смену, подстанцию скорой помощи на четыре автомобиля, ФОК с бассейном и футбольным тренировочным полем», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Он рассказал, что там смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год, причем многие из них будут приезжать из дугих регионов страны.

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