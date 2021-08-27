Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября

Современный детский мини-сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября. Он примет 75 ребят из жилого комплекса «Столичный».

Источник фото: Евгений Дудин

Чтобы убедиться, что дошкольный центр готов, его проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым.

Программу строительства детских мини-садов в Московской области запустили для сокращения очереди в дошкольные учреждения. И она дает положительные результаты Игорь Брынцалов.

По его словам, в этом году в микрорайоне Железнодорожный планируют создать тысячу дополнительных мест для детей.

Источник фото: Евгений Дудин

«Это позволит снять определенную напряженность. Конечно, мы не останавливаемся на мини-садиках. За последние годы построили 13 больших детских садов», — отметил Брынцалов.

Он добавил, что еще 15 планируют открыть в ближайшие пять лет.

Источник фото: Евгений Дудин

Детский мини-сад в жилом комплексе «Столичный» построят на средства инвестора. Он будет филиалом детского сада № 56 «Колибри».

Здесь начнут работать четыре группы для детей в возрасте от двух до семь лет. Занятия смогут проводить 11 воспитателей.

Источник фото: Евгений Дудин

Детские мини-сады наравне с крупными садами открывают в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это позволяет быстрее решить проблему с нехваткой мест в густонаселенных микрорайонах.