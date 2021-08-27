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    27 августа 2021, 11:45

    Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября

    Анастасия Аброськина, Дарья Борисова

    Современный детский мини-сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября. Он примет 75 ребят из жилого комплекса «Столичный».

    Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября | Изображение 1Источник фото: Евгений Дудин

    Чтобы убедиться, что дошкольный центр готов, его проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым.

    Программу строительства детских мини-садов в Московской области запустили для сокращения очереди в дошкольные учреждения. И она дает положительные результаты

    Игорь Брынцалов.

    По его словам, в этом году в микрорайоне Железнодорожный планируют создать тысячу дополнительных мест для детей.

    Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября | Изображение 2Источник фото: Евгений Дудин

    «Это позволит снять определенную напряженность. Конечно, мы не останавливаемся на мини-садиках. За последние годы построили 13 больших детских садов», — отметил Брынцалов.

    Он добавил, что еще 15 планируют открыть в ближайшие пять лет.

    Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября | Изображение 3Источник фото: Евгений Дудин

    Детский мини-сад в жилом комплексе «Столичный» построят на средства инвестора. Он будет филиалом детского сада № 56 «Колибри».

    Здесь начнут работать четыре группы для детей в возрасте от двух до семь лет. Занятия смогут проводить 11 воспитателей.

    Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе 1 сентября | Изображение 4Источник фото: Евгений Дудин

    Детские мини-сады наравне с крупными садами открывают в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это позволяет быстрее решить проблему с нехваткой мест в густонаселенных микрорайонах.