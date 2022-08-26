Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске откроют в 2024 году

Детский сад на 320 мест построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. Как сообщили в Минстрое Подмосковья, проектирование объекта уже завершили, а также заключили договор о госэкспертизе. Завершить стройку планируют в 2024 году.

Детский сад создадут по модульной технологии, которая позволит значительно сократить сроки строительства. Внутри обустроят спальни и игровые комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, столовую и другие помещения. Территорию озеленят и благоустроят.

Строительство будут проводить за счет бюджетных средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школы Подмосковья в новом учебном году пойдут свыше 42 тысяч первоклассников.