«Серьезный вызов». Воробьев рассказал о 42 тысячах первоклассников в Подмосковье

Московская область каждый год принимает все больше новых учеников. Этой осенью их станет еще на 42 тысячи больше. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании Форума педагогов Подмосковья.

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«Я часто повторяю, и, может быть, кому-то эти цифры уже скучноваты, но согласитесь, что плюс 40 тысяч учеников каждый год, а в этом году 42 тысячи, в том числе дети из Донбасса, с Луганской Народной Республики, — это очень серьезный вызов», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье строятся школы по президентской программе. В следующие три года будут отремонтированы около 350 старых школ. Они не должны ничем уступать тем, которые работают сейчас.

Каждый учебный год имеет свои особенности. Очевидно, что 2022–2023 учебный год имеет свою специфику. Мы все ее понимаем Андрей Воробьев.

По его словам, неслучайно Министерство просвещения приняло ряд решений, «связанных с упором на нашу историю, на детали, которые, может быть, кто-то считает неважными, но мы знаем, что они по жизни являются ключевыми» в российской истории и культуре.

«Конечно, именно поэтому, Никита Сергеевич [Михалков], мы в том числе и вас попросили сегодня посвятить большую часть времени нашим учителям, нашей системе образования», — добавил губернатор.

Воробьев пообещал, что они с Михалковым ответят на все вопросы преподавателей.