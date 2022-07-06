Детский сад в Ленинском округе достроят в 2024 году

Дошкольное учреждение станет первым социальным объектом ЖК «Горки Парк» в деревне Коробово Ленинского городского округа. Позже на территории жилого комплекса появится еще пять детских садов, которые смогут принять 1800 воспитанников.

В трехэтажном здании будущего сада будут спальные зоны, буфет, раздевалка, туалеты и игровые комнаты, помещения для занятий, музыкальный и спортивный залы, кабинеты врача и психолога, пожарный пост. На первом этаже расположится колясочная, а для родителей обустроят зал ожидания.

Источник фото: телеканал «360»

На территории учреждения установят игровую и спортивную зоны, навесы от непогоды, проведут озеленение. Благодаря открытию сада появятся новые рабочие места. Всего в жилом комплексе планируют возвести шесть детских садов, три школы, физкультурно-оздоровительный центр и поликлинику.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству школ и детских садов в регионе. За год в Подмосковье должны появиться 20 школ и 23 детских сада.