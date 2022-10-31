Детский сад в деревне Сухарево под Мытищами откроют к декабрю | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 16:27 Детский сад в деревне Сухарево под Мытищами откроют к декабрю

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Детский сад на 200 мест построили в ЖК «Катуар» в деревне Сухарево в Мытищах. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию и уже 1 декабря в него придут первые воспитанники. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Детский сад построили за счет внебюджетных средств. В трехэтажном здании обустроили групповые, игровые и спальные, а также залы для занятий физкультурой и музыкой. На территории разместили детские площадки с теневыми навесами. Объект передадут в муниципальную собственность.

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