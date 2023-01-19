Подмосковье 19 января 2023, 14:47 Детский сад с бассейном построили в ЖК «Лукино-Варино» в Лосино-Петровском

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Строительство детского сада завершилось в рабочем поселке Свердловском (Лосино-Петровский). Здание поставили на кадастровый учет, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

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Садик построила Группа компаний «СУ-22» за счет внебюджетных источников. Здание площадью более 5,6 тысячи «квадратов» оборудовано теплым бассейном, изостудией, музыкальным и спортивным залами. Во дворе обустроили площадку с качелями, каруселями и специальным покрытием, защищающим детей от травм.

При постановке на кадастровый учет детскому саду присвоен адрес: Московская область, городской округ Лосино-Петровский, рабочий поселок Свердловский, улица Березовая, строение 6.

В Подмосковье открылось уже несколько социальных объектов с начала года. Среди них пристройка к школе № 4 в микрорайоне Депо в Лобне и новая школа на месте заброшенного госпиталя в городском округе Балашиха. Поручение о сносе этого здания губернатор Андрей Воробьев дал еще в 2019 году.

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