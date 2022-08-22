Детский сад рядом с деревней Погорелки в Мытищах построят к 2023 году

Строительство нового детского сада начали в Мытищах. Дошкольное учреждение смогут посещать 320 детей.

Новый детский сад появится восточнее деревни Погорелки (Мытищи). Рабочие уже вышли на объект и начали подготовку к строительству.

«Подрядчик приступил к планировке территории и устройству котлована, подъездных путей и мест складирования и хранения материалов», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Московской области. Там же сообщили, что ввод здания в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Садик будет рассчитан на 13 групп, одна из которых — для детей раннего возраста. Помимо спален и комнат, в трехэтажном здании будут предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок с кабинетом логопеда, пищеблок и прочие необходимые помещения. Общая площадь детского сада составит почти 4,4 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, игровые и спортивные комплексы. Кроме того, будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

До конца 2022 года в Подмосковье откроют 12 новых дошкольных учреждений, которые смогут посещать 2,5 тысячи детей. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ к 1 сентября.