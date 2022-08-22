Еще 12 детских садов откроют в Подмосковье до конца года

Дошкольные учреждения появятся в Балашихе, Красногорске, Ленинском округе, Мытищах, Котельниках, Подольске и Королеве. Девять садиков откроют уже в сентябре.

«До конца года в Подмосковье откроется 12 новых детских садов на 2,5 тысячи мест. Из них девять мы рассчитываем открыть уже в сентябре», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Каждый год в Подмосковье строят около 30 новых школ и 20 новых детских садов. Все объекты возводятся по современных технологиям, создавая комфорт и дополнительные возможности для детей. При планировании особое внимание уделяется густонаселенным территориям, где образовательные учреждения особенно нужны.

До конца года в регионе откроются 27 новых школ и еще несколько возобновят работу после масштабного капремонта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 1 сентября на учебу выйдут 1 020 000 детей по всему Подмосковью.