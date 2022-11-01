Детский сад построят вблизи деревни Погорелки под Мытищами в 2023 году | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 14:07 Детский сад построят вблизи деревни Погорелки под Мытищами в 2023 году

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Строительство детского сада началось восточнее деревни Погорелки под Мытищами. В него смогут ходить 320 детей, сообщили в Минстройкомплексе региона. Открытие запланировано на 2023 год.

Глава министерства Владимир Локтев рассказал, что рабочие начали работы по возведению первого этажа здания.

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«На объекте ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций первого этажа и гидроизоляции фундамента. Работы в графике», — сообщил он.

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По проекту в здании разместятся 13 групп, в одной из которых будут заниматься дети раннего возраста. Для них обустроят залы для занятий музыкой и спортом, медицинский блок, кабинет логопеда, столовую и другие помещения. На территории установят игровые и спортивные площадки и проведут благоустройство.

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