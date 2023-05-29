Подмосковье 29 мая 2023, 10:05 Детский сад построят в ЖК «Инновация» в Одинцове ГК Гранель

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Детский сад на 185 мест построят в жилом комплексе «Инновация» в Одинцове. ГК «Гранель» получила разрешение на начало работ. Учреждение возведут за счет внебюджетных средств.

Площадь трехэтажного здания превысит 3,5 тысячи квадратных метров. В нем смогут заниматься восемь групп детей. Для них обустроят физкультурный и музыкальный залы, пищеблок с кухней полного цикла, медблок, методические кабинеты и другие помещения.

На территории проведут озеленение, установят детские и спортивные площадки.

Первый детский сад уже начали строить в ЖК «Инновация», его сдадут до конца года. Также по проекту на территории Нимчиновского лицея создадут новый учебный корпус на 950 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил лицеистов из Подмосковья с победой на Азиатской олимпиаде по физике. Она выиграли шесть золотых медалей.

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