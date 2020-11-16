Трехэтажный детский сад на 312 мест построили в Красногорске

Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. Как отметил глава ведомства Артур Гарибян, все работы на площадке уже завершили.

Трехэтажное здание рассчитано на 312 детей. <…> На территории сада расположены 14 игровых площадок Артур Гарибян.

Он рассказал, что учреждение заняло участок площадью более 5,7 тысячи квадратных метров. Инспекторы проводят завершающие проверки на объекте. Они продлятся до 18 ноября.

Когда примут положительное заключение по детскому саду, ему предстоит пройти лицензирование.

Дошкольное учреждение расположилось рядом с новостройками по адресу: тер. Коммунальная зона Красногорск-Митино.