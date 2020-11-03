Важна ответственность. Как обеспечивают ковид-безопасность в школах на примере Красногорска

Губернатор проверил все меры безопасности вместе с министром образования региона Ириной Каклюгиной. Сегодня в «Мозаике» учатся свыше 1,1 тысячи ребят. Есть здесь и дошкольная группа — она заработала лишь с октября этого года и приняла уже 25 детей.

Санитарным требованиям, здоровью ребят и работников уделяют особое внимание. В школе трудятся 77 специалистов, их которых 63 — учителя. Важно не допустить очагов коронавируса, поэтому проверка самочувствия начинается уже при входе. Каждый день для учеников и сотрудников проводят термометрию.

Наша задача — очень внимательно отнестись к фильтрам при входе. Важно отметить, что, если весной на фильтрах у нас обязательно кого-то выявляли с температурой, сейчас этих случаев единицы. Почему? Потому что родители стали уже очень внимательно относиться к здоровью ребенка. Если есть какие-то признаки ОРВИ, то он точно остается дома Андрей Воробьев.

С этой недели родителям школьников в Подмосковье дали возможность перевести детей на домашнее обучение, если они сочтут это необходимым. Губернатор подчеркнул, что сегодня таких случаев мало, но некоторые мамы и папы уже приняли такое решение.

«Мы видим, что это не более 2%. Вот из 1,2 тысячи ребят, которые здесь обучаются, родители 20 написали заявление и перешли на домашнее обучение. Из всех учителей, которые здесь работают, только один получил положительный тест на ковид. Он сразу изолировался, и это никак не сказывается на процессе обучения», — уточнил Воробьев.

Как следят за безопасностью

Как объяснила директор «Мозаики» Светлана Рубинская, безопасность соблюдают в полном объеме. Дети приходят в школу через разные входы и в разное время. Одни с 8 до 8:30, а другие — с 9 до 9:30.

При входе есть антисептики. Медсестра и дежурный учитель проводят термометрию. Родители провожают школьников до дверей — дальше их не пускают.

У нас есть дежурные учителя, которые всегда сопроводят детей до кабинетов. Когда дети отправляются на уроки, происходит влажная уборка всех помещений, туалетов, поверхностей, перил, ручек дверей. Все это обрабатывают антисептическими средствами. Особенно, безусловно, в столовой Светлана Рубинская.

По поручению губернатора в этой школе, как и во всех других в Подмосковье, организовали бесплатное горячее питание для начальных классов. В «Мозаике» это коснулось 650 ребят. Они посещают столовую по графику на разных переменах.

«Каждому классу выделен свой отдельный стол. Посуду ребята сами не убирают, чтобы потоки опять же не перемешивались. Когда дети поели, происходит влажная уборка», — добавила Светлана Рубинская.

Важна ответственность каждого

Всего в Московской области работают 1,5 тысячи школ, в которых на занятия приходят 970 тысяч ребят. На сегодняшний день ситуация с безопасностью в школах региона стабильная, подчеркнул Воробьев.

У нас нет никаких критических цифр по школам, слава богу. Потоки разделены настолько, насколько это возможно. Разные входы. И все, что предписано Роспотребнадзором, мы соблюдаем. Детские сады тоже работают штатно Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что по-прежнему обязательными остаются все меры безопасности в общественных местах. Пандемия не отступила, а значит, Подмосковье привлекает на работу все больше врачей, перепрофилирует стационары и разворачивает инфекционные койки.

«Я могу лишь подтвердить, что у нас и высокая госпитализация, и большое количество вызовов скорой помощи. За прошедшие сутки мы поставили рекорд — около 12 тысячи вызовов. В мирное время их не больше 6,5 тысячи. То есть сейчас в два раза больше», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, областное правительство направляет большие ресурсы на все, что связано с противостоянием COVID-19. Но главное, чтобы каждый житель был внимательным и соблюдал все меры безопасности.