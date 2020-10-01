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    01 октября 2020, 17:45

    «Все его очень ждали»: новый детский сад в подмосковной деревне Голубое примет 200 ребят

    Анастасия Аброськина, Артем Мельников

    Новый детский сад, способный принять 200 ребят, готов к открытию в Солнечногорском округе. Жители деревни Голубое ждали его давно — теперь уже корпус появился на Парковом бульваре. Проверить созданные для детей условия приехал глава округа Владимир Слепцов.
    «Все его очень ждали»: новый детский сад в подмосковной деревне Голубое примет 200 ребят

    В корпусе подготовили все, что поможет ребятам комфортно себя чувствовать и интересно проводить время. В основу легли самые современные технологии планировки помещений.

    Это первый муниципальный садик в большой густонаселенной деревне Голубое. Его очень ждали все. Здесь готово все комфорта ребят: просторные комнаты и игрушки

    Владимир Слепцов.
    «Все его очень ждали»: новый детский сад в подмосковной деревне Голубое примет 200 ребят | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Глава отметил, что в детский сад привезли необходимую мебель, всю технику и развивающие игры для ребят. Он поблагодарил за помощь в оснащении корпуса инвестора — Николая Сторожука.

    Ранее детский сад передали на баланс городского округа. Договор подписали Владимир Слепцов и руководители группы компаний «Сибпромстрой».

    «Все его очень ждали»: новый детский сад в подмосковной деревне Голубое примет 200 ребят | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Уже со следующего года в деревне Голубое приступят к созданию новой школы, рассчитанной на 1,3 тысячи учеников. Ее построят при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

    Учеников будут ждать просторные актовый и спортивный залы, столовая и большие рекреационные зоны.

    Новости SMI.FM