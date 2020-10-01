«Все его очень ждали»: новый детский сад в подмосковной деревне Голубое примет 200 ребят

Новый детский сад, способный принять 200 ребят, готов к открытию в Солнечногорском округе. Жители деревни Голубое ждали его давно — теперь уже корпус появился на Парковом бульваре. Проверить созданные для детей условия приехал глава округа Владимир Слепцов.

В корпусе подготовили все, что поможет ребятам комфортно себя чувствовать и интересно проводить время. В основу легли самые современные технологии планировки помещений.

Это первый муниципальный садик в большой густонаселенной деревне Голубое. Его очень ждали все. Здесь готово все комфорта ребят: просторные комнаты и игрушки Владимир Слепцов.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Глава отметил, что в детский сад привезли необходимую мебель, всю технику и развивающие игры для ребят. Он поблагодарил за помощь в оснащении корпуса инвестора — Николая Сторожука.

Ранее детский сад передали на баланс городского округа. Договор подписали Владимир Слепцов и руководители группы компаний «Сибпромстрой».

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Уже со следующего года в деревне Голубое приступят к созданию новой школы, рассчитанной на 1,3 тысячи учеников. Ее построят при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

Учеников будут ждать просторные актовый и спортивный залы, столовая и большие рекреационные зоны.