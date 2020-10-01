«Все его очень ждали»: новый детский сад в подмосковной деревне Голубое примет 200 ребят
В корпусе подготовили все, что поможет ребятам комфортно себя чувствовать и интересно проводить время. В основу легли самые современные технологии планировки помещений.
Это первый муниципальный садик в большой густонаселенной деревне Голубое. Его очень ждали все. Здесь готово все комфорта ребят: просторные комнаты и игрушкиВладимир Слепцов.
Глава отметил, что в детский сад привезли необходимую мебель, всю технику и развивающие игры для ребят. Он поблагодарил за помощь в оснащении корпуса инвестора — Николая Сторожука.
Ранее детский сад передали на баланс городского округа. Договор подписали Владимир Слепцов и руководители группы компаний «Сибпромстрой».
Уже со следующего года в деревне Голубое приступят к созданию новой школы, рассчитанной на 1,3 тысячи учеников. Ее построят при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.
Учеников будут ждать просторные актовый и спортивный залы, столовая и большие рекреационные зоны.