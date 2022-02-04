Современный детский сад открыли в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе. Он сможет принять 150 ребят.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в группы уже пришли первые дети.

В новом дошкольном центре обустроили игровые комнаты, помещения для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и психолога.

В ближайшие три года в Подмосковье построят более 100 детских садов Ирина Каклюгина.

Ранее стало известно, что более 8,5 миллиарда рублей вложат в строительство школ и детских садов Московской области в 2022 году.

За последние пять лет в Подмосковье построили 117 школ и 116 детских садов, а отремонтировали 107 и 145 образовательных центров соответственно.