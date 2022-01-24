Более 8,5 миллиарда рублей вложат в строительство школ и детских садов Подмосковья

Еще 33 новые школы, 27 детских садов и 50 палисадиков построят в Подмосковье до конца года. В это вложат 8,5 миллиарда рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что до конца года капитально отремонтируют 65 школ и 19 садов.

Всего, по его словам, на создание новых социальных объектов в 2022 году выделили 50,3 миллиарда рублей.

Строительство и капремонт учебных заведений ведется с учетом наказов наших жителей Игорь Брынцалов.

Он добавил, что каждый год Московская область увеличивает финансирование. На капитальный ремонт, например, выделят 9,8 миллиарда рублей.

За последние пять лет в Подмосковье построили 117 школ и 116 детских садов, а отремонтировали 107 и 145 образовательных центров соответственно.