Более 10 новых детских садов заработают в Подмосковье в 2022 году

11 новых детских садов появятся в Подмосковье в 2022 году. Снежная зима и морозы не мешают стройке — например, в Мытищах и Красногорске работы идут полным ходом.

В Мытищах монолитные работы как раз пришлись на холодное время года. Чтобы бетон застывал, а не замерзал, его нужно подогреть. Никаких костров, все по-современному: каркас здания состоит из арматуры — на нее подают питание и нагревают. Сроки возведения с такой технологией всего не пару дней дольше, чем летом.

Детский сад в Мытищах. Источник фото: телеканал «360»

«Строительство идет согласно графику производства работ, отставаний нет. На сегодняшний день выполнены работы по устройству всех инженерных сетей, выполнены монолитные работы, закрыт тепловой контур, приступили к устройству кровли», — рассказал начальник управления капитального строительства администрации городского округа Мытищи Павел Рязанцев.

Здание планируют построить за год. Внутри будет бассейн, музыкальный зал и кабинет психологической разгрузки. Погулять тоже будет где — территорию садика, а это полторы тысячи квадратных метров, заполнят деревья и детские площадки. По словам руководства городского округа, в микрорайоне остро не хватает мест в детских садах, поэтому новый сад ждут с нетерпением.

Детский сад в Красногорске

В Красногорске тоже ждут детский сад. Здесь сроки строительства еще меньше — 10 месяцев. Нужно успеть к марту. Поэтому детские площадки установили еще в начале стройки, пока было тепло. Сейчас здание почти готово, завершают внутреннюю отделку, у которой тоже есть зимние особенности.

Краску для стен нельзя нагреть, поэтому работать нужно в теплом помещении. Если не успеть подключить коммуникации к отопительному сезону, придется использовать тепловые пушки. Это долго и дорого, а в строительстве социальных объектов важно уложиться и в срок, и в бюджет.

Этот сад рассчитан на 235 детей. Всего к 1 сентября в Подмосковье откроют пять детских садов, а до конца года — еще шесть.