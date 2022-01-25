Более 10 новых детских садов заработают в Подмосковье в 2022 году
Московская область сдаст в эксплуаиацию 11 детских садов до конца 2022 года
11 новых детских садов появятся в Подмосковье в 2022 году. Снежная зима и морозы не мешают стройке — например, в Мытищах и Красногорске работы идут полным ходом.
В Мытищах монолитные работы как раз пришлись на холодное время года. Чтобы бетон застывал, а не замерзал, его нужно подогреть. Никаких костров, все по-современному: каркас здания состоит из арматуры — на нее подают питание и нагревают. Сроки возведения с такой технологией всего не пару дней дольше, чем летом.
«Строительство идет согласно графику производства работ, отставаний нет. На сегодняшний день выполнены работы по устройству всех инженерных сетей, выполнены монолитные работы, закрыт тепловой контур, приступили к устройству кровли», — рассказал начальник управления капитального строительства администрации городского округа Мытищи Павел Рязанцев.
Здание планируют построить за год. Внутри будет бассейн, музыкальный зал и кабинет психологической разгрузки. Погулять тоже будет где — территорию садика, а это полторы тысячи квадратных метров, заполнят деревья и детские площадки. По словам руководства городского округа, в микрорайоне остро не хватает мест в детских садах, поэтому новый сад ждут с нетерпением.
В Красногорске тоже ждут детский сад. Здесь сроки строительства еще меньше — 10 месяцев. Нужно успеть к марту. Поэтому детские площадки установили еще в начале стройки, пока было тепло. Сейчас здание почти готово, завершают внутреннюю отделку, у которой тоже есть зимние особенности.
Краску для стен нельзя нагреть, поэтому работать нужно в теплом помещении. Если не успеть подключить коммуникации к отопительному сезону, придется использовать тепловые пушки. Это долго и дорого, а в строительстве социальных объектов важно уложиться и в срок, и в бюджет.
Этот сад рассчитан на 235 детей. Всего к 1 сентября в Подмосковье откроют пять детских садов, а до конца года — еще шесть.