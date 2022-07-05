Детский сад на Вокзальной улице в Подольске достроят в 2023 году

Конкурс на строительство нового детского сада в Подольске объявили открытым. Его смогут посещать 250 детей, завершить строительство планируют в 2023 году, рассказали в РИАМО.

Детский сад появится на улице Вокзальной. Работы будут проводить по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет региональных и муниципальных средств.

Всего до конца года в Подмосковье введут в эксплуатацию 49 социальных объектов. Это школы и детские сады.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что строительство образовательных учреждений станет приоритетным для региона из-за роста количества учеников.