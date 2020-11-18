Детский сад на улице Твардовского в Балашихе достроят к середине декабря

Дошкольное учреждение на 80 мест возводят в микрорайоне Южный по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы здесь немного затянулись из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, и проблем с поставками стройматериалов.

«Были проведены многочисленные консультации с подрядчиком, субподрядными организациями. Всем было указано на необходимость скорейшего выполнения работ. Надо отдать должное нашим строителям, все поняли важность реализации данного мероприятия, быстро включились в работу. И сейчас мы видим, по сути, полноценный детский садик в завершающей стадии строительства», — отметил первый замминистра образования Подмосковья Илья Бронштейн.

Сейчас на строительной площадке работают 97 человек и три единицы техники. В здании завершается внутренняя отделка, продолжают фасадные работы. Также рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории.

«Мы не первый раз проводим здесь такую расширенную встречу. К сожалению, подрядчиком были сорваны сроки по строительству. Должным образом не выполнялось благоустройство территории и отделочные работы. Сегодня мы видим уже достаточно хорошую динамику», — отметил Сергей Юров.

Подрядная организация увеличит число рабочих на стройплощадке на 10–15 человек. Завершить строительство и получить разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию планируется в середине декабря. Тогда дети из микрорайона Южный смогут ходить сюда уже в январе.