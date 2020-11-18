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    18 ноября 2020, 19:00

    Детский сад на улице Твардовского в Балашихе достроят к середине декабря

    Анастасия Максимовских

    Строительство детского сада на улице Твардовского в Балашихе завершено на 70%. Ход работ проверили главный федеральный инспектор по Московской области Александр Петухов, первый замминистра образования региона Илья Бронштейн, замминистра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир и глава округа Сергей Юров.
    Детский сад на улице Твардовского в Балашихе достроят к середине декабря | Изображение 1

    Дошкольное учреждение на 80 мест возводят в микрорайоне Южный по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы здесь немного затянулись из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, и проблем с поставками стройматериалов.

    Детский сад на улице Твардовского в Балашихе достроят к середине декабря | Изображение 2

    «Были проведены многочисленные консультации с подрядчиком, субподрядными организациями. Всем было указано на необходимость скорейшего выполнения работ. Надо отдать должное нашим строителям, все поняли важность реализации данного мероприятия, быстро включились в работу. И сейчас мы видим, по сути, полноценный детский садик в завершающей стадии строительства», — отметил первый замминистра образования Подмосковья Илья Бронштейн.

    Детский сад на улице Твардовского в Балашихе достроят к середине декабря | Изображение 3

    Сейчас на строительной площадке работают 97 человек и три единицы техники. В здании завершается внутренняя отделка, продолжают фасадные работы. Также рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории.

    Детский сад на улице Твардовского в Балашихе достроят к середине декабря | Изображение 4

    «Мы не первый раз проводим здесь такую расширенную встречу. К сожалению, подрядчиком были сорваны сроки по строительству. Должным образом не выполнялось благоустройство территории и отделочные работы. Сегодня мы видим уже достаточно хорошую динамику», — отметил Сергей Юров.

    Детский сад на улице Твардовского в Балашихе достроят к середине декабря | Изображение 5

    Подрядная организация увеличит число рабочих на стройплощадке на 10–15 человек. Завершить строительство и получить разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию планируется в середине декабря. Тогда дети из микрорайона Южный смогут ходить сюда уже в январе.