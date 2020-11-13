Архитекторы построенной в Подмосковье школы выиграли золото на конкурсе Build School Project

Оно спроектировало международную школу Wunderpark в Истре. Ее удостоили золотого диплома на конкурсе, проводимом Союзом архитекторов России.

Проект реализовали в этом году. На конкурсе его назвали лучшим в номинации «Постройки». Это подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Школа Wunderpark относится к уникальным проектам, архитектура которых заключает в себе большой гуманистический смысл. Такие проекты обращены к новой образовательной парадигме, в которой отдается предпочтение разномасштабности пространств Александра Кузьмина.

По ее словам, школу аккуратно вписали в природный уголок. В ее создании применили натуральные материалы. Это бетон, дерево и кирпич. Они, по словам Кузьминой, «позволяют раствориться в ландшафте».

Среди важных особенностей проекта Wunderpark способность помещений трансформироваться. Они многофункциональные, и на этом сделан главный акцент.

В центре новой школы амфитеатр с опорой в виде буквы W — Wunderpark. Архитекторы предусмотрели использование здания в качестве общественного или семейного центра во внеучебное время.

Кроме того, серебро конкурса выиграл проект Центра адаптации слепоглухих молодых людей «Маяк» в Сергиевом Посаде.

Дипломами Союза архитекторов России наградили выполненные проекты детского сада в Ивантеевке, школ в Мытищах, Щелкове, Электростали и пристройки тренировочного полигона к зданию МЦК-техникума имени Королева.