Архитекторы построенной в Подмосковье школы выиграли золото на конкурсе Build School Project
Оно спроектировало международную школу Wunderpark в Истре. Ее удостоили золотого диплома на конкурсе, проводимом Союзом архитекторов России.
Проект реализовали в этом году. На конкурсе его назвали лучшим в номинации «Постройки». Это подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Школа Wunderpark относится к уникальным проектам, архитектура которых заключает в себе большой гуманистический смысл. Такие проекты обращены к новой образовательной парадигме, в которой отдается предпочтение разномасштабности пространств
По ее словам, школу аккуратно вписали в природный уголок. В ее создании применили натуральные материалы. Это бетон, дерево и кирпич. Они, по словам Кузьминой, «позволяют раствориться в ландшафте».
Среди важных особенностей проекта Wunderpark способность помещений трансформироваться. Они многофункциональные, и на этом сделан главный акцент.
В центре новой школы амфитеатр с опорой в виде буквы W — Wunderpark. Архитекторы предусмотрели использование здания в качестве общественного или семейного центра во внеучебное время.
Кроме того, серебро конкурса выиграл проект Центра адаптации слепоглухих молодых людей «Маяк» в Сергиевом Посаде.
Дипломами Союза архитекторов России наградили выполненные проекты детского сада в Ивантеевке, школ в Мытищах, Щелкове, Электростали и пристройки тренировочного полигона к зданию МЦК-техникума имени Королева.