Детский сад на улице Колпакова построят в Мытищах в следующем году

Еще один детский сад построят в Мытищах. Он появится на улице Колпакова и сможет принять 250 малышей. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

По проекту в садике обустроят спальные и игровые комнаты, залы для занятий музыкой и спортом и другие помещения. На территории установят теневые навесы и детские площадки.

Как рассказали в ведомстве, контракт заключили с застройщиком «2Б Проект». Работы будут проводить за счет бюджетных средств, их планируют завершить в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в новом детском саду в Ленинском округе. Его откроют 1 сентября.